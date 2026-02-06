Haberler

Sinop'ta beton mikserinin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Güncelleme:
Sinop'ta bir beton mikserinin yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki M.G.'ye çarpması sonucu yaşlı adam ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

Sinop'ta beton mikserinin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

B.M'nin kullandığı 55 AKH 147 plakalı beton mikseri, Fatih Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.G'ye (83) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan yaşlı adam, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
