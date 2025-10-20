Sinop'ta Asayiş Toplantısı Yapıldı

Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında, kentin genel güvenlik ve asayiş durumunun kapsamlı şekilde değerlendirildiği İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, trafik güvenliği, aranan şahısların yakalanması ve genel asayiş olayları gibi konular detaylı şekilde ele alındı.

İl genelinde 738 asayiş olayının meydana geldiğini belirten Vali Özarslan, bu olayların yüzde 97'sinin güvenlik birimlerince aydınlatıldığını söyledi.

Farklı suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 kişinin yakalandığını ifade eden Özarslan, Sahil Güvenlik ekiplerince 86 teknenin kontrol edilerek 266 kişi hakkında sorgulama yapıldığını aktardı.

Trafik güvenliğine de değinen Vali Özarslan, "Eylül ayında 61 bin araç ve 2 bin motosiklet kontrol edildi. 5 bin 700 ceza işlemi uygulandı, 414 araç trafikten men edildi, 90 sürücünün ehliyetine el konuldu." dedi.

2025'in ilk dokuz ayında, bir önceki yıla göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 44 azalma sağlandığını belirten Özarslan, "Bu sevindirici bir gelişme ancak yaralanmalı kazalarda yüzde 10 artış var. Gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında okul çevrelerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını vurgulayan Vali Özarslan, "8 ilçede, 99 okulda, 33 ekip ve 128 personel görev yapıyor. Okul servisleri ve çevresindeki iş yerleri sıkı şekilde denetleniyor." dedi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu katıldı.