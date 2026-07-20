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Sinop'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sinop'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde bir otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Serdar S. ve yolcu Şeref Öztürk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Serdar S. idaresindeki 55 EA 116 plakalı otomobil, Bahşaşlı Köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Şeref Öztürk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun
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