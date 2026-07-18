Haberler

Sinop'ta çıkan anız yangını söndürüldü

Sinop'ta çıkan anız yangını söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saraydüzü ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde çıkan anız yangını, söndürüldü.

Çampaşalı köyünde anız yangını çıkması üzerine bölgeye Saraydüzü Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormanlık araziye ulaşmadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Şükrü Nural
MASAK'tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası

Son şokun ardından harekete geçildi! Sert düzenlemeler geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babacan'dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim

"5 bakanı arayıp tebrik ettim"
Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz

Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz
Norveç'te bir evde başlayan yangın koca bir şehri sardı

100 bin nüfuslu kentte kabus: Tek bir evde başladı tüm şehri sardı

Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı

Cezaevindeki avukat, Haluk Levent'i bombaladı
Kütahya'da ihbar üzerine girilen ruhsatsız 'korku evi'nde 8 çocuk bulundu

Baskın yapılan evde polisler bu manzarayla karşılaştı
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Yaşı: 72! Yakalanınca sinirlendi