Sinop'ta çıkan anız yangını söndürüldü
Saraydüzü ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde çıkan anız yangını, söndürüldü.
Çampaşalı köyünde anız yangını çıkması üzerine bölgeye Saraydüzü Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormanlık araziye ulaşmadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Şükrü Nural