Sinop'ta Ahşap Evde Yangın
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Sinop'un Ayancık ilçesinde, yangın çıkan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. İhbarla adrese gelen Ayancık Belediyesi ve Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçinde kimsenin olmadığı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
SİNOP'un Ayancık ilçesinde, yangın çıkan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Ayancık ilçesi Yeniceköy Abazalar Mahallesi'nde, Şakir K.'ye ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İhbarla adrese gelen Ayancık Belediyesi ve Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları yapıldı. İçinde kimsenin olmadığı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.