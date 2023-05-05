Sinop'ta Ahşap Evde Yangın

Sinop'un Ayancık ilçesinde, yangın çıkan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. İhbarla adrese gelen Ayancık Belediyesi ve Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçinde kimsenin olmadığı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.