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Sinop'ta sosyal hizmetlerden faydalanan 25 çocuk için toplu sünnet şöleni

Sinop'ta sosyal hizmetlerden faydalanan 25 çocuk için toplu sünnet şöleni
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Sinop'ta Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sosyal hizmetlerden faydalanan 25 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. Programa Vali, Emniyet Müdürü ve aileler katıldı. Çocuklara altın, bisiklet ve hediyeler verildi.

Sinop'ta, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sosyal hizmetlerden faydalanan 25 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Adabahçe Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen programa Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Uysal, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ile çocuklar ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Vali Özarslan, yardımlaşma ve dayanışmanın hem inancın hem de köklü kültürün önemli bir parçası olduğunu belirterek, sünnetin de Müslümanlıkta önemli yeri bulunduğunu söyledi.

Özarslan, organizasyonda emeği geçen Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederek, çocuklara sağlık ve huzur dolu ömür temennisinde bulundu.

Uysal ise Vakıflar Genel Müdürlüğünün yalnızca tarihi vakıf eserlerini korumakla kalmadığını, vakıf kurucularının hayır şartlarını yerine getirerek sosyal dayanışmayı da yaşattığını vurguladı. Hüseyin Uysal, Sultan 2. Bayezid Vakfının hayır şartı kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda ailelerin mutluluğuna ortak olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından sünnet olan çocuklara gram altın, bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun
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