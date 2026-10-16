Sinop Kefevi Mahallesi'nde çıkan ev yangını söndürüldü, maddi hasar oluştu

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Sinop'ta bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kefevi Mahallesi Tarakçı Sokak'ta bulunan bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında evin bir bölümünde maddi hasar oluştu..

Kaynak: AA