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Sinop Kalesi surlarındaki kalekondular 17 milyon liralık bütçeyle yıkılıyor

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Sinop Kalesi surları üzerindeki 'kalekondu' yapıların yıkımına başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen çalışmada kamulaştırması tamamlanan 4 yapı yıkılıyor; İl Özel İdaresi'ne 17 milyon liralık bütçeyle 28 parseldeki konutlar temizlenecek.

UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Sinop Kalesi'ni çevreleyen surların üzerine yıllar önce inşa edilen ve halk arasında "kalekondu" olarak adlandırılan yapıların yıkımına başlandı.

Milattan önce 7. yüzyılda inşa edilen 25 metre yüksekliğindeki kalenin yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki surları, "kalekondu" yükü ve kötü görünümünden kurtarılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında surlar üzerindeki yapılardan kamulaştırma işlemleri tamamlanan 4'ünün yıkım çalışmaları başladı.

Yıkım çalışmalarının yapıldığı alanda incelemede bulunan Vali Mustafa Özarslan, gazetecilere, Sinop'ta tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması için çok önemli bir adım atıldığını söyledi.

Bugün itibarıyla "kalekondu" denilen binaların tarihi surlar üzerinde oluşturduğu kötü manzaranın ortadan kaldırılması yönünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un desteğiyle harekete geçildiğini anlatan Özarslan, "Bakanlığımızca İl Özel İdaresine gönderilen 17 milyon liralık bütçeyle kale surlarımıza yük olan, surlarımıza bitişik binaların yıkılma sürecini başlatmış oluyoruz." dedi.

Çalışma ile geçmişten günümüze uzanan nadide bir tarihi yapıyı gelecek kuşaklara taşımayı amaçladıklarını vurgulayan Özarslan, şunları kaydetti:

"Geçmişte maalesef bu tür yanlış uygulamalar olmuş. Kalemizin estetiğini, görünümünü bozan bu tür yapılar var. 28 parselde kalemize bitişik konutlar var. Bunları ortadan kaldırmaya, temizlemeye devam ediyoruz. Bu çalışma sayesinde olmaması gerekenler ortadan kaldırılınca doğallığı ortaya çıkacak. Şehrimizin marka değerine katkı vermiş olacağız. Geçmişten gelen bu eseri nesilden nesile hep birlikte aktaracağız."

Kaynak: AA
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