Sinop İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ Timi Sokak Hayvanlarını Besledi

Sinop İl Jandarma Komutanlığına bağlı HAYDİ timi, sıcak havalarda aç ve susuz kalan sokak hayvanlarını beslemek için çalışma başlattı. HAYDİ ekipleri, Sinop'un bazı bölgelerinde yemleme ve su verme faaliyeti gerçekleştirdi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığına bağlı HAYDİ timi sıcak havalarda aç ve susuz kalan sokak hayvanlarını besledi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri çevre, sokak hayvanları için çalışma başlattı. Bu kapsamda HAYDİ ekipleri, Sinop'un bazı bölgelerinde sokak hayvanlarına yönelik yemleme ve su verme faaliyeti gerçekleştirildi. - SİNOP