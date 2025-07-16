Sinop Erfelek'te Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

Sinop Erfelek'te Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor
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Erfelek Kaymakamı Ataberk Altun, Hamdiye köyünde süren asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi aldı ve vatandaşlara güvenli ulaşım sağlamaya yönelik çabaların sürdüğünü belirtti.

Sinop'un Erfelek ilçesinde asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Kaymakam Ataberk Altun, beraberinde İlçe Özel İdare Müdürü Ali Bayrak ile Hamdiye köyünde devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Altun, çalışanlara kolaylık diledi.

Vatandaşlara güvenli ulaşım sunma noktasındaki gayretlerinin devam ettiğine dikkati çeken Altun, standartı yüksek ve konforlu yol ağlarını genişletmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Erkan Aksu - Güncel
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