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Sinop Boyabat'ta karşıya geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı, 2 kişi yaralandı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı ve kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

M.F.B'nin kullandığı 19 AFE 930 plakalı motosiklet, Yenimahalle Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Ç.K'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile Ç.K. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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