Sinirden ekrana bardak fırlatan Selçuk Tepeli bu kez yayını espri ile açtı - Haberler

Sinirden ekrana bardak fırlatan Selçuk Tepeli bu kez yayını espri ile açtı
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FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, son yayınında çiftçilerle ilgili bir habere sinirlenerek önce kalemi ardından masadaki bardağı fırlatmıştı. Tartışmalara neden olan hareket sonrası bugün yeniden ekran karşısına çıkan Tepeli, yayını bardak fırlatma olayına gönderme yaparak açtı. Tepeli, "Bugün her şeyden önce bana itimat edip masaya su bardağı koyan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diyerek espri yaptı.
FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, geçtiğimiz cuma günü "Tapusunu alamayan köylüler" haberinin ardından sinirlerine hakim olamamıştı. "Geç abi geç" diyerek yönetmene seslenen Selçuk Tepeli, ilk önce elindeki kalemi fırlatmış, ardından da "Geç" diye bağırarak su bardağını kameraya fırlatmıştı.
Sosyal medyanın gündemine oturan olayın ardından bugün yeniden izleyicilerin karşısına çıkan Tepeli, ana haber bültenini açarken, "Bugün her şeyden önce bana itimat edip masaya su bardağı koyan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diyerek espri yaptı.
Selçuk Tepeli'nin bu hareketi nedeniyle kovulduğu öne sürülmüştü. FOX TV yöneticileri ise iddiayı yalanlamıştı.
AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci de RTÜK'e çağrı yaparak "İzleyiciye bardak fırlatıp, edep dışı hareket yapan insansının bu fiili nedeniyle, RTÜK'ün, FOX TV kanalına, kapatma dahil, tüm tedbirleri en kararlı haliyle uygulamasını vatandaş olarak bekleriz" ifadesini kullandı.