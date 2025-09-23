Sınır Tanımayan Doktorlar: Lübnan'daki İnsani Kriz Devam Ediyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in başlattığı savaşın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Lübnan'daki insani krizin devam ettiğini bildirdi.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarının ve sınır bölgelerindeki işgalin, yerinden edilmiş binlerce kişinin evlerine dönmesini engellediği, halkın temel sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşadığı kaydedildi.

MSF Lübnan Tıbbi Program Koordinatörü Darwin Diaz, yaptığı açıklamada, "82 binden fazla kişi yerinden edilmiş durumdayken, binlerce aile sağlık hizmetlerine erişmek ve istikrarsız koşullar altında hayatlarını yeniden kurmak için mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

Diaz, "Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen çatışmalar durmadı ve insani kriz devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Örgüt, askeri tırmanışın özellikle Lübnan'ın güneyindeki altyapıya başta sağlık sektörü olmak üzere, ciddi zarar verdiğini vurguladı.

MSF; Beyrut, Bekaa ve kuzey bölgelerindeki programlarını sürdürürken Nebatiye, güney ve Baalbek-Hermel bölgelerinde yeni projeler başlattığını bildirdi.

Açıklamaya göre, müdahale kapsamında üç birinci basamak sağlık merkezinin rehabilite edilmesinin yanı sıra ücretsiz tıbbi ve psikolojik hizmetler sunmak üzere saha klinikleri kuruldu.

Örgüt, 23 Eylül 2024 ile 1 Eylül 2025 tarihleri arasında 175 bin 338 tıbbi konsültasyon, 14 bin 179 bireysel psikolojik destek seansı ve 12 bin 433 grup psikolojik destek seansı sağlandığını aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, savaşın en yoğun olduğu dönemde 8 hastane boşaltılırken, 21 hastane hasar gördü, kapatıldı veya hizmetlerini kısıtladı.

Ayrıca 133 ilk yardım sağlık kuruluşu faaliyetlerini durdurdu; yalnızca Nebatiye kentinde hastane kapasitesinin yüzde 40'ı kaybedildi.

Ekim 2023'te İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırı, Eylül 2024'te tam ölçekli bir savaşa dönüşmüş; bu süreçte 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında varılan ateşkese rağmen, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal etmiş, bu ihlallerde en az 271 kişi hayatını kaybetmiş, 611 kişi ise yaralanmıştı.

İsrail ayrıca, Lübnan'da onlarca yıldır işgal altında tuttuğu bölgelere ek olarak son savaş sırasında ele geçirdiği 5 tepede halen işgalini sürdürüyor.