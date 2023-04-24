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Sinir krizi geçiren kadın robota saldırdı

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Çin'in Jiangsu eyaletinde Xuzhou Tıp Fakültesinde bir kadın sinir krizi geçirerek hastanedeki robota sopayla saldırdı.

Çin'in Jiangsu eyaletinde yer alan Xuzhou'da bulunan Xuzhou Tıp Fakültesinde dün bir kadın, sinir krizi geçirerek hastanede hizmet veren robota sopayla saldırdı.

KİMSE YANINA YAKLAŞAMADI

Çevredekileri tarafından kaydedilen görüntülerde, elindeki sopayla robota defalarca vuran kadının çevredekilere bağırdığı ve yanına kimsenin yaklaşmadığı görüldü.

NEDEN SALDIRDIĞI BİLİNMİYOR

Polis olay hakkında soruşturma başlatırken, kadının robota neden saldırdığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Rıfat Karlova - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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