ABD'de trafik kontrolünden kaçarken devriye helikopterine ateş ettiği iddia edilen kişi vuruldu

ABD'nin Meksika sınırına yakın bir bölgede, trafik kontrolü esnasında aracıyla kaçarken Sınır Devriyesi helikopterine ateş açtığı ileri sürülen bir kişinin vurularak yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, Arizona eyaletinin Pima ilçesine bağlı Arivaca kenti yakınlarında trafik kontrolü esnasında bir kişinin aracıyla kaçarak Sınır Devriyesi helikopterine ateş açtığını ileri sürdü.

Kaçan kişiye karşılık veren Sınır Devriyesi ajanının 34 yaşındaki şüpheliyi vurarak yaraladığını aktaran yetkililer, bu kişinin hastaneye kaldırıldığı ve halihazırda durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Pima İlçe Şerifi Chris Nanos, olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, ateş açan Sınır Devriyesi ajanının "yasalara uygun davrandığına" inandığını söyledi.

Olaydan önce polis memurlarının aynı aracı durdurmaya çalıştığını ancak araçtakilerin kaçtığını belirten Nanos, "Soruşturma hala devam ediyor. Başka şeyler de ortaya çıkabilir." dedi.