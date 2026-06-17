Sınıf başkanı belediye başkanını okula getirdi
Gümüşhane'de sınıf başkanı seçilen öğrenci, arkadaşlarına verdiği belediye başkanını okula getirme vaadini gerçekleştirdi.
Gümüşhane'de sınıf başkanı seçilen öğrenci, arkadaşlarına verdiği belediye başkanını okula getirme vaadini gerçekleştirdi.
Kelkit ilçesindeki Şehit Servet Asmaz İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Eymen Aktaş, Hayat Bilgisi Dersi kapsamında gerçekleştirilen sınıf başkanlığı seçiminde, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'ı okula getireceği vaadinde bulundu.
Seçimi kazanan öğrencinin videolu mesaj gönderdiği Yılmaz, Aktaş'ın sözünü gerçekleştirmek için okulu ziyaret etti.
Öğrencilerle sohbet eden Başkan Yılmaz, eğitim hayatlarında başarılar diledi.
Kaynak: AA / Sinan Uçar