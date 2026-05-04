Haberler

Singapur ve Yeni Zelanda, aksamalara karşı tedarik zincirini korumak için anlaşma imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anlaşmanın "dünyanın ilk yasal olarak bağlayıcı ikili tedarik zinciri dayanıklılık anlaşması" olduğu belirtildi

Singapur ve Yeni Zelanda, tedarik zincirinde aksamalar meydana geldiği dönemlerde dahi ticaret akışının kolaylaştırılmasını öngören "dünyanın ilk yasal olarak bağlayıcı ikili tedarik zinciri dayanıklılık anlaşmasını" imzaladı.

Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Singapur'a resmi ziyarette bulundu.

Luxon, Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomi, savunma, teknoloji, halklar arası etkileşimler, iklim değişikliği ve tedarik zincirleri alanlarında katedilen gelişmeler ele alındı.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında "dünyanın ilk yasal olarak bağlayıcı ikili tedarik zinciri dayanıklılık anlaşması" imzalandı.

Anlaşma kapsamında, tedarik zincirinde aksamalar meydana geldiği dönemlerde dahi ticaret akışının kolaylaştırılması öngörülüyor.

Taraflar, bu anlaşmayla gıda, yakıt, tıbbi malzemeler, kimyasallar ve inşaat ürünleri gibi önceden belirlenmiş temel mallara "gereksiz ihracat kısıtlamaları" getirmemeyi de kabul ediyor.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Başbakan Luxon, anlaşmaya ilişkin, "Son birkaç ay, değişken bir dünyada yaşadığımızı gösterdi. Yeni Zelandalılar, arabalarına yakıt aldıkları her defa bunun farkına varıyor. İşte bu yüzden Yeni Zelanda'yı korumak ve belirsiz zamanlarda direncimizi inşa etmek için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Wong da kriz anlarında bütün ülkelerin içe kapanma eğilimi gösterdiğini söyleyerek, "Bu olduğunda tedarik zincirleri bozulur ve herkes daha kötü bir durumun içine sürüklenir. Bu anlaşma bu yüzden bizim yanıtımız, daha farklı hareket edeceğimizin, piyasaları açık tutacağımızın, temel malzemelerin akışını sürdüreceğimizin ve birbirimizin yanında duracağımızın taahhüdü." dedi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kruvaziyerde hantavirüs paniği! 3 yolcu hayatını kaybetti, DSÖ alarma geçti

Virüs lüks gemiyi esir aldı, ölüm haberleri art arda geldi
52 yaşındaki adam, yolda yürürken tartıştığı çocuklar tarafından darbedildi

Sokakta yaşayan adam, çocuklar tarafından öldüresiye dövüldü
Rusya'da yaşlı bir kadın tanksavar roketatarıyla dolaşırken görüntülendi

Sokakta gören dönüp bir daha baktı
Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Ve Aziz Yıldırım beklenen adımı atıyor

Kruvaziyerde hantavirüs paniği! 3 yolcu hayatını kaybetti, DSÖ alarma geçti

Virüs lüks gemiyi esir aldı, ölüm haberleri art arda geldi
Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı

Tepkilerin odağındaki reklam yayından kaldırıldı
Tayvan liderinin ziyareti Çin'i küplere bindirdi

Çin'i küplere bindiren tokalaşma