Singapur ve Yeni Zelanda, aksamalara karşı tedarik zincirini korumak için anlaşma imzaladı

Singapur ve Yeni Zelanda, tedarik zincirinde aksamalar meydana geldiği dönemlerde dahi ticaret akışının kolaylaştırılmasını öngören "dünyanın ilk yasal olarak bağlayıcı ikili tedarik zinciri dayanıklılık anlaşmasını" imzaladı.

Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Singapur'a resmi ziyarette bulundu.

Luxon, Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomi, savunma, teknoloji, halklar arası etkileşimler, iklim değişikliği ve tedarik zincirleri alanlarında katedilen gelişmeler ele alındı.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında "dünyanın ilk yasal olarak bağlayıcı ikili tedarik zinciri dayanıklılık anlaşması" imzalandı.

Anlaşma kapsamında, tedarik zincirinde aksamalar meydana geldiği dönemlerde dahi ticaret akışının kolaylaştırılması öngörülüyor.

Taraflar, bu anlaşmayla gıda, yakıt, tıbbi malzemeler, kimyasallar ve inşaat ürünleri gibi önceden belirlenmiş temel mallara "gereksiz ihracat kısıtlamaları" getirmemeyi de kabul ediyor.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Başbakan Luxon, anlaşmaya ilişkin, "Son birkaç ay, değişken bir dünyada yaşadığımızı gösterdi. Yeni Zelandalılar, arabalarına yakıt aldıkları her defa bunun farkına varıyor. İşte bu yüzden Yeni Zelanda'yı korumak ve belirsiz zamanlarda direncimizi inşa etmek için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Wong da kriz anlarında bütün ülkelerin içe kapanma eğilimi gösterdiğini söyleyerek, "Bu olduğunda tedarik zincirleri bozulur ve herkes daha kötü bir durumun içine sürüklenir. Bu anlaşma bu yüzden bizim yanıtımız, daha farklı hareket edeceğimizin, piyasaları açık tutacağımızın, temel malzemelerin akışını sürdüreceğimizin ve birbirimizin yanında duracağımızın taahhüdü." dedi.