SİNGAPUR ULUSLARARASI MATEMATİK OLİMPİYATI'NA EZEL ALİ, DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

MERSİNLİ ilkokul öğrencisi Ezel Ali Altın (8), Singapur Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda, kendi yaş grubunda dünya ikincisi olarak adından söz ettirdi. Altın, gelecekte bilim insanı olmak istediğini söyledi.

Singapur Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nın sonuçları açıklandı. Dünyanın dört bir yanından öğrencilerin çevrim içi katıldığı yarışmaya; Yenişehir İlkokulu'nun ikinci sınıf öğrencisi Ezel Ali Altın, Türkiye'nin farklı kentlerinden 5 öğrenci ile birlikte katıldı. Yarışma sırasında bağlantı sorunu yaşamasına rağmen matematik öğretmeni annesi Gülşen Tan'ın organizasyon komitesini uyarması ile yarışmayı tamamlayan Ezel Ali, dünya ikincisi oldu. Ödülü ve madalyası kargo ile Mersin'e ulaştırılacak Ezel Ali, diğer uluslararası yarışmalar için çalışmalarını sürdürüyor.

Başarıları ile dikkat çeken Ezel Ali, matematiği çok sevdiğini belirterek, "Bundan sonraki sınavlara katılmaya devam edeceğim. Asla pes etmeyeceğim. Büyüyünce hedefim, bilim insanı olmak istiyorum çünkü benim matematiğim iyi. Matematiği iyi olan, bilim insanı olabilir" dedi.

Anne Gülşen Tan ise ilk başta bu sonucu beklemediklerini belirterek, şunları söyledi: "Aynı sınavda geçen yıl üçüncü olmuştu. Sınav esnasında Ezel Ali, bazı aksilikler yaşadı. Sınava çift kamera, çift bilgisayarla giriyorlardı. 20 dakika sonra gelerek, 'Anne sınavım bitti' dedi çünkü sınav 90 dakikaydı. Bunun üzerine 5 dakika düşünerek değerlendirme yaptık. İtiraz etmeli miyiz, diye düşündük çünkü kameraya Ezel Ali dışında kimsenin gözükmemesi gerekiyordu. Ezel Ali, Türkiye'yi temsil ettiği için koordinatöre yazdım, sınavın bitmemesi gerektiğini, süresinin çok hızlı geçtiğini, sınavın bittiğini ve beni çağırdığını söyledim. Koordinatör de ısrarla onun sınavının bittiğini söyledi. 'Hayır, bağlantısı koptuğu için sınavının bittiği söylenmiştir' dedim. Hemen inceleme başlatarak yeniden link gönderdiler. Sınava giriş linki geldikten sonra Ezel Ali tekrar sınava girdi. Sınav sonucunda Ezel Ali, dünya ikincisi oldu. Eğer ben itiraz etmeseydim, bilinçli bir şekilde hareket etmeseydim büyük ihtimalle bu derece de gelemeyecekti. Ezel Ali, ilkokul ikinci sınıflarda Türkiye'yi temsilen girdi. Türkiye'yi temsil etmesi açısından, geçen yılki başarısı devam ettirdiği için çok mutlu ve gururluyuz."