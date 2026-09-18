Singapur Ulusal Günü Ankara'da kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Singapur'un Ankara Büyükelçiliği, ülkenin ulusal günü vesilesiyle başkentte resepsiyon verdi.

Ankara'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen Singapur Ulusal Günü resepsiyonuna, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Singapur'un Ankara Büyükelçisi Kok Li Peng'in yanı sıra Türkiye'de görevli yabancı diplomatik ve askeri misyon temsilcileri katıldı.

Kok, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin 61'inci ulusal gününü kutladı.

Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dörtlü Toplantıları ile Mekke Anlaşması'nın verdiği olumlu sinyallerin, çatışmaların yarattığı kaos karşısında memnuniyet verici istikrar ve işbirliği dengesi sunduğunu belirten Kok, bu girişimlerin başarılı olmasını temenni etti.

Kok, Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) en yeni Diyalog Ortağı olduğunu hatırlatarak, ülkesinin gelecek yıl üstleneceği ASEAN dönem başkanlığı süresince ASEAN-Türkiye ilişkilerini geliştirmek üzere yakın işbirliğini sürdüreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u haziranda İstanbul'da kabul ettiğini anımsatan Kok, işbirliğini geliştirmek için önlerinde fırsatlar bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA