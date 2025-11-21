Haberler

Singapur'dan İsrail'e Şiddet Yaptırımı

Güncelleme:
Singapur, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine karıştıkları gerekçesiyle 4 İsrailliye mali yaptırım ve ülkeye giriş yasağı getirdi. Yaptırımların, uluslararası hukuka aykırı eylemleri durdurma ve iki devletli çözüm olasılığını korumak amacıyla uygulandığı belirtildi.

Singapur, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri hedef alan şiddet eylemlerine karıştıkları gerekçesiyle 4 İsrail vatandaşına mali yaptırım ve ülkeye giriş yasağı getirdi.

Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Meir Mordechai Ettinger, Elisha Yered, Ben-Zion Gopstein ve Baruch Marzel adlı 4 İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik "aşırıcılığa dayalı" şiddet eylemlerine karıştığı belirtildi.

Bu tür eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve iki devletli çözüm olasılığını tehlikeye atabileceği vurgulanan açıklamada, bahsi geçen İsrail vatandaşlarına mali yaptırım ve ülkeye giriş yasağının getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan şiddet eylemlerinin durdurulması ve faillerin hesap vermesinin sağlanması için İsrail'e çağrıda bulunuldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rakamlara göre kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
