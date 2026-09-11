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Singapur'da, eski kız arkadaşına harcadığı 369 bin doları geri isteyen kişinin davası reddedildi

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Singapur'da bir kişi, eski kız arkadaşına aldığı hediyeler için harcadığı 369 bin doları geri almak için açtığı davayı kaybetti.

Singapur'da bir kişi, eski kız arkadaşına aldığı hediyeler için harcadığı 369 bin doları geri almak için açtığı davayı kaybetti.

BBC'nin haberine göre Singapur Yüksek Mahkemesi, Chander Agarwal isimli kişinin, Felicia Lee isimli eski kız arkadaşına karşı açtığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Agarwal'ın eski kız arkadaşına pahalı hediyeler almak için 369 bin doları "isteyerek harcadığını" belirterek, Agarwal'ın talebini reddetti.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Lee Seiu Kin, Agarwal'ın Lee ile birlikte olmadan önce bile kadına pahalı hediyeler aldığını ve bu hediyelerin karşılığını beklemediğini belirtti.

Bir lojistik firmasında üst yönetici (CEO) olan Agarwal, kabin memuru Felicia Lee ile 2019'da uçakta tanıştığını ve Eylül 2022'den Aralık 2023'e kadar ilişki yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: AA
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