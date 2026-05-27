Singapur'da Kurban Bayramı namazı kılındı
Singapur'un Bukit Timah bölgesindeki tarihi Ba'alawi Camii'nde Kurban Bayramı namazı, cemaatin yoğun katılımıyla eda edildi. Müslümanlar cami ve çevresinde seccadeleriyle saf tutup bayramlaştı.
Namaza gelenlerin renkli bayramlıklarını giydiği görüldü.
Kaynak: AA / Nuri Aydın