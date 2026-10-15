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Singapur bandıralı iki konteyner gemisi Hürmüz'de vuruldu, biri ateş alıp battı

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Singapur bandıralı iki konteyner gemisi Hürmüz'de vuruldu, biri ateş alıp battı
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Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi, Hürmüz Boğazı'nda Singapur bandıralı iki konteyner gemisinin kaynağı belirsiz mühimmatlarla vurulduğunu bildirdi. GFS PRIDE ateş alarak battı; 21 mürettebat tahliye edildi, GFS GISELLE hasar alsa da 22 mürettebatıyla güvenli alana ulaştı.

SİNGAPUR, 15 Ekim (Xinhua) -- Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan Singapur bandıralı iki konteyner gemisinin salı ve çarşamba günleri kaynağı belirsiz mühimmatlarla vurulduğu bildirildi.

Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi çarşamba günü yaptığı açıklamada, GFS PRIDE adlı geminin hasar gördüğünü ve alev alarak battığını belirtti. Gemideki 21 mürettebatın tamamı güvenli şekilde tahliye edilirken herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

GFS GISELLE adlı ikinci geminin gövdesinde de hasar meydana geldi ancak gemi kendi imkanlarıyla güvenli bir demirleme alanına ulaşmayı başardı. Gemideki 22 mürettebatın tamamının güvende olduğu ve yaralanan olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, gemilerin hiçbirinde Singapur vatandaşı bulunmadığı da belirtildi.

İdare, gemi şirketiyle iletişim halinde olduğunu ve durumu yakından takip ettiğini açıkladı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırıların devam etmesinden derin endişe duyulduğu ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
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