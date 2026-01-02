Sinemanın unutulmaz yapımları senfoni orkestralarıyla sahneye taşınıyor

Sinema tarihine damga vuran yapımlar, senfoni orkestraları eşliğinde sahneye taşınacak.

Dünyada milyonlarca hayranı bulunan "Hogwarts Senfoni Gösterisi", "Titanic Live" ve "Twilight In Concert", dev ekranda film gösterimi ve senfoni orkestralarının performansıyla sanatseverlerle buluşacak.

"Twilight In Concert" ile 2008 yapımı "Twilight" dünyası sahneye taşınıyor. Zorlu PSM'de 10 Ocak'ta düzenlenecek konserde, 12 kişilik rock ve orkestra topluluğunun performansı ile Bella ve Edward'ın epik aşk hikayesi sahnelenecek.

Fantastik dünyanın ikonik evrenlerinden "Hogwarts", efsanevi müzikleriyle 30 Ocak'ta Zorlu PSM'de "Hogwarts Senfoni Gösterisi"nde seyirciyle buluşacak. İzleyicileri sihir, dostluk ve macera dolu bir yolculuğa çıkarmayı hedefleyen gösteride, serinin hafızalara kazınan müzikleri canlı orkestra performansıyla yeniden yorumlanıyor.

Tüm zamanların en çok izlenen filmlerinden "Titanic", Piu Entertainment organizasyonuyla 7 Şubat'ta Volkswagen Arena'da izlenebilecek. Filmle, James Horner'ın efsanevi besteleri, şef Timothy Henty yönetiminde 130 kişilik İstanbul Film Orkestrası, Sirene Korosu ve Kelt müzisyenleri eşliğinde sahneye taşınıyor. Horner'ın besteleri, 30 milyondan fazla kopya satışıyla tarihin en çok satan orkestral film müziği ünvanını taşıyor.

Görsel ve işitsel unsurları bir araya getiren etkinliklerin biletleri "Biletinial" üzerinden satışa sunuldu.