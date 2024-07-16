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Kerbela Şehitlerini Anma Töreninde Gözyaşları Sel Oldu

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Kars'ta Muharrem ayının 9'uncu gecesi olan 'Tasua Gecesi'nde Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü anma töreni düzenlendi. Katılımcılar, ilahiler eşliğinde sinelerini döverek gözyaşı döktü. Gençler ise camide mersiye okuyarak Hazreti Hüseyin ve arkadaşları için ağladı, dualar etti.

HAZRETİ Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü nedeniyle Kars'ta yüzlerce kişi sinelerine vurarak gözyaşı döktü.

Kars'ta Muharrem ayının 9'uncu gecesi olarak anılan 'Tasua Gecesi'nde yüzlerce kişi Hazreti Ali Camii'nde bir araya geldi. Hazreti Peygamberin torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 1385'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılanlar, ilahiler eşliğinde sinelerini dövdü, gözyaşı döktü. Olayın tiyatro oyunuyla sahnelenmesi sırasında katılımcılar gözyaşlarını tutamadı. Gece boyunca gençler, camide mersiye okuyarak Hazreti Hüseyin ve arkadaşları için ağladı, dualar etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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