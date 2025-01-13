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Sinead Campbell Wallace, İstanbul'da İlk Konserini Verdi

Sinead Campbell Wallace, İstanbul'da İlk Konserini Verdi
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Etkileyici vokal berraklığı ile tanınan Sinead Campbell Wallace, İstanbul'daki ilk konserinde CRR Senfoni Orkestrası eşliğinde unutulmaz bir performans sergiledi. Konser, ünlü keman virtüözü Ayla Erduran'a saygı duruşu ile başladı ve Puccini'nin eserleriyle devam etti.

Etkileyici vokal berraklığı ile tanınan Sinead Campbell Wallace, Türkiye'deki ilk konserini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda verdi.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, sanatçıya konserde, şef Nil Venditti yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Konser, 7 Ocak'ta yaşamını yitiren keman virtüözü Ayla Erduran'a saygı duruşuyla başladı. Başkemancı Elif Tarakçı, konserin başında orkestranın üzüntülerini ifade etti.

Konserin ilk bölümü, Giacomo Puccini'nin "Preludio Sinfonico" bestesi ile başladı. Ardından Wallace, Puccini'nin "Vissi d'Arte" (Tosca), Alfredo Catalani'nin "Ebben? Ne Andro Lontana" (La Wally) ve Richard Wagner'in "Dich, teure Halle" (Tannhauser) aryalarını yorumladı.

Konserin ikinci bölümü, Rimsky-Korsakov'un Şehrazad eseriyle devam etti.

Orkestra şefi Nil Venditti, ayrıca hem konser öncesi etnomüzikolog Evrim Hikmet Öğüt moderatörlüğünde hem de konser arasında konser programındaki eserlere ve bestecilere dair dinleyicilere bilgiler aktardı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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