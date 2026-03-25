"Sine-Aile" projesi 28 Mart'ta Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek

Türk sinemasındaki aile kavramını irdeleyen 'Sine-Aile' projesi, 28 Mart'ta Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte akademisyenler, sanatçılar ve sinema profesyonelleri bir araya gelerek Türk sinemasının farklı dönemlerindeki aile yapısını değerlendirecek.

Etkinlikte, TYT Türk ile Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle, akademisyenler, sanatçılar ve sinema profesyonelleri bir araya gelecek. Proje, Türk sinemasında aile kavramının farklı dönemlerde nasıl ele alındığını akademik ve sektörel bir perspektifle değerlendirmeyi amaçlıyor.

Yapımcı, sunucu ve yönetmen Elif Türe Atam'ın direktörlüğünü üstlendiği program kapsamında "Yeşilçam", "Ulusal" ve "Milli Sinema" başlıkları altında akademisyenler, sanatçılar ve yönetmenler, Türk sinemasının farklı dönemlerini ve aile yapısının sinemadaki yansımalarını ele alacak.

Sine-Aile Projesi düzenleme kurulunda TYT TÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Eşref Gürsul, İstanbul Fatih Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Küçük ile İstanbul Asım Gültekin Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Furkan Yıldırmış yer alıyor.

Proje danışmanlığını ise İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Aytekin yapıyor.

Araştırmacı yazar Vadullah Taş'ın "Afişlerle Türk Sineması'nda Aile" sergi açılışı ile başlayacak olan program kapsamındaki söyleşilerde ayrıca Yeşilçam oyuncularından Erol Taş'ın kızı Güler Taş Özgal, torunu Elif Özgal Kopartan ve sanatçı Tayfun Sav katılımcılarla buluşacak.

Etkinlikler ücretsiz olup her yaştan sinemasevere açık olacak.

Kaynak: AA / Özlem Limon
