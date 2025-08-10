Sındırgı'da Yıkılan Binada Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sındırgı ilçesinde yıkılan bir binada bir vatandaşın kurtarıldığını ve bir vatandaşı kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
'1 VATANDAŞIMIZ DAHA KURTALIDI, 1 VATANDAŞIMIZI KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sındırgı İlçemizde yıkılan binada 1 vatandaşımız daha kurtarılmıştır. 1 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel