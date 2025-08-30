Sındırgı'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının sıçradığı ahırda hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Tarlada çıkan yangının sıçradığı ahır zarar gördü

Sındırgı ilçesindeki tarlada çıkan yangının sıçradığı ahır zarar gördü.

İlçeye bağlı Çakıllı Mahallesi'ndeki tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler tarlanın yanındaki ahıra sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ahırda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
