Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar ve sağanak etkili oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan kar ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçenin 1764 rakımlı Ulus Dağı'nda kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaşırken, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde sağanak yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. Hayvan damları ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Yüksek rakımlı kırsal mahallelerde yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar yola devrildi. Yolu kapanan bölgelerde bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla devrilen ağaçları kaldırdı.

Simav yolu üzerinde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatırken, bölgede ulaşım zaman zaman aksadı.

Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman ve Karayolları ekiplerinin olumsuzluklara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.