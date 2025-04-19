Sındırgı'da Gazze Saldırılarına Tepki Yürüyüşü
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelerek sloganlar attı ve dua etti.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılar ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Etkinliğe katılanlar, Harmanlık mevkisinde sloganlar atarak yürüdü.
Program, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan dua ile sona erdi.
Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel