Sındırgı'da Evde Yangın Çıktı: İtfaiye Müdahale Etti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bükrecik Mahallesi, Bükrecik Sokak'ta Süleyman Öz'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.