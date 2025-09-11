Haberler

Sındırgı'da Evde Yangın Çıktı: İtfaiye Müdahale Etti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Bükrecik Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Bükrecik Mahallesi, Bükrecik Sokak'ta Süleyman Öz'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
