Sındırgı'da Evde Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Kırsal Yaylabayır Mahallesi'nde A.A'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın sonrası evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.