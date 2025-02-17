Sındırgı'da Evde Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde A.A'ya ait evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi ve yangının nedeni araştırılıyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Kırsal Yaylabayır Mahallesi'nde A.A'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın sonrası evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel