Sındırgı'da Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Y.T., hayatını kaybetti. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, incelemeler sonucunda Y.T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, Sındırgı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Y.T. idaresindeki 36 KA 648 plakalı traktör, kırsal Yaylabayır Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Y.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Sındırgı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel