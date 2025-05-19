Sındırgı'da Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Y.T. idaresindeki 36 KA 648 plakalı traktör, kırsal Yaylabayır Mahallesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Y.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Sındırgı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.