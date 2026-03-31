Balıkesir'deki Çaygören Barajı yüzde 98 doluluğa ulaştı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan yağışlar sonucunda Çaygören Barajı doluluk oranı 18 yıl sonra en yüksek seviyeye ulaşarak yüzde 98 oldu. Yağışların etkisiyle derelerde su seviyeleri yükselirken, bazı bölgelerde su baskınları yaşandı.

İlçede günlerdir devam eden yağışlar nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi. Bazı bölgelerde köprü geçişleri ile tarım arazileri su altında kaldı.

Taşkın riskine karşı Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından kontrollü su salımı gerçekleştirildi.

Sındırgı Belediyesi ekipleri de su baskınlarının yaşandığı bölgelerde temizlik yaptı.

Kaynak: AA / Murat Seyman
