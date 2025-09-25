Sındırgı'da Ahırda Yangın Çıktı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.
İlçeye bağlı Eğridere Mahallesi Çorlu mevkisinde Burhanettin Altındağ'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ahırın tavan kısmının tutuşmasıyla başlayan yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel