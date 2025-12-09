Sındırgı Arama Kurtarma Derneği kuruldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, afetlere hızlı müdahale amacıyla 25 gönüllüden oluşan Sındırgı Arama Kurtarma Derneği (SIN-KUT) kuruldu.

İçişleri Bakanlığı destekli proje kapsamında oluşturulan ekip, yapılan genel kurulun ardından tüzel kişilik kazandı. Genel kurulda itfaiye personeli Ramazan Işıklı oy birliğiyle dernek başkanı seçildi.

Işıklı, imam, memur, esnaf, işçi ve itfaiye personelinden oluşan ekibin afet farkındalığını artıracağını belirterek, hedeflerinin AFAD akreditasyonu almak olduğunu söyledi.

Derneğin teçhizat temini için destek çağrısında bulunan Işıklı, tüm kurum ve vatandaşları iş birliğine davet etti.