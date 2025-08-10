Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğündeki Depremde Bir Kişi Daha Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde yıkılan üç katlı binanın enkazından bir kişi daha kurtarıldı. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında ses duydukları bir kişiyi çıkararak hastaneye sevk etti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi daha kurtarıldı.

Kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binadaki arama kurtarma çalışmaları kapsamında, enkaz altında bulunan bir kişiden ses alındığı bildirildi.

Bulunduğu yerden çıkarılan kişi, ekiplerin omzunda ambulansa taşındı.

Afetzede, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, bir süre sonra enkazdaki bir kişiyi daha çıkarttı.

Bu kişi de hastaneye sevk edildi.

Binadan daha önce de 5 kişi kurtarılmıştı.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir'de korkutan deprem! Açıklamalar peş peşe geldi

Balıkesir'deki depremin ardından açıklamalar peş peşe geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.