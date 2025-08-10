Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğündeki Depremde Bir Kişi Daha Kurtarıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi daha kurtarıldı.

Kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binadaki arama kurtarma çalışmaları kapsamında, enkaz altında bulunan bir kişiden ses alındığı bildirildi.

Bulunduğu yerden çıkarılan kişi, ekiplerin omzunda ambulansa taşındı.

Afetzede, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, bir süre sonra enkazdaki bir kişiyi daha çıkarttı.

Bu kişi de hastaneye sevk edildi.

Binadan daha önce de 5 kişi kurtarılmıştı.