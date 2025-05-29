Sincik'te Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Sincik'te Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi, yıl sonu sergisini düzenledi. Sergide el sanatları, resim ve takı tasarımı gibi birçok eser sergilendi. Açılışa yerel yöneticiler ve kursiyerler katıldı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi törenle açıldı.

Sergide el sanatlarından geleneksel Türk el sanatlarına, resimden takı tasarımına kadar birçok farklı alanda üretilmiş eser yer aldı.

İlçe Gençlik Merkezi bahçesindeki açılışa Kaymakam Tunus Emre Bozkurtoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Korkut, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Sezen Ece ve kursiyerler katıldı.

Konuşmanın ardından, yıl sonu sergisi katılımcılar tarafından gezildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Meriç - Güncel
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