Sincar'da 4 Binden Fazla Ezidi Yerlerinden Edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sincar'da 4 Binden Fazla Ezidi Yerlerinden Edildi

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Irak ordusu ile Sincar Direniş Birlikleri (YBŞ) arasında Sincar ve Snuny'de çatışmaların artması sonucunda 4 binden fazla Ezidi bölgeyi terk ederek Duhok ve Zaho'ya geçmek zorunda kaldı.

Irak ordusu ile Sincar Direniş Birlikleri (YBŞ) arasında Sincar ve Snuny'de çatışmaların artması sonucunda 4 binden fazla Ezidi bölgeyi terk ederek Duhok ve Zaho'ya geçmek zorunda kaldı. Yaşanan çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanlar, Duhok ve Zaho'da kamplara yerleştirildi.

DailyMotion.com / Güncel

Duhok, Irak, Zaho, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title