Sincar'da 4 Binden Fazla Ezidi Yerlerinden Edildi

Irak ordusu ile Sincar Direniş Birlikleri (YBŞ) arasında Sincar ve Snuny'de çatışmaların artması sonucunda 4 binden fazla Ezidi bölgeyi terk ederek Duhok ve Zaho'ya geçmek zorunda kaldı. Yaşanan çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanlar, Duhok ve Zaho'da kamplara yerleştirildi.

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