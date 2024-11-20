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Sincap Yavrusu 'Fındık' Aile Olmuş

Sincap Yavrusu 'Fındık' Aile Olmuş
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde Şakir Mitan, bitkin halde bulduğu sincap yavrusuna sahip çıkarak ona 'Fındık' adını verdi. Yavru sincap, dört aydır Mitan ailesinin neşe kaynağı oldu ve eve alıştı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayan Şakir Mitan'ın 4 ay önce bitkin halde bularak koruma altına aldığı sincap yavrusu, evinin neşe kaynağı oldu.

Mitan, ilçeye 10 kilometre mesafede bulunan Ulubeyli köyünde tarlada çalıştığı ceviz ağacının altında hareketsiz haldeki sincap yavrusunu gördü.

Yavruyu alarak evine götüren Miltan, bir süre sütle besledi. Mitan, yanından bir daha ayrılmayan sincaba "Fındık" adını verdi.

Sağlığına kavuşan ve sevimli hareketleriyle evin neşesi haline gelen 4 aydır özenle baktığı sincabı elleriyle besleyen Mitan, AA muhabirine sincaba çok alıştıklarını söyledi.

Mitan, "Dışarı bıraktığımızda yeniden eve geliyor. Sürekli yanımızda. Ceviz ve helva veriyoruz. Bizimle aynı sofrada besleniyor. Çocuklarım da ona çok alıştı. Çocuğum gibi bakıyorum. Ceviz verdiğimizde götürüp bir yere saklıyor. Sürekli hareket halinde." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel
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