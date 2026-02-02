Haberler

Ankara'da sanal medyada başlayan küfürleşme sokakta silahlı kavgaya dönüştü

Ankara'da sanal medyada başlayan küfürleşme sokakta silahlı kavgaya dönüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde sanal medya üzerinden başlayan küfürleşme, iki grup arasında sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan olmazken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde sanal medya üzerinden başlayan küfürleşmenin ardından sokakta buluşan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda yaralanan olmazken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 19.45 sıralarında Plevne Mahallesi Akşemsettin mevkisinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sanal medya platformları üzerinden karşılıklı küfürleşmeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kosova Sokak yakınlarında bir araya gelen taraflar arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında bazı şüpheliler, yanlarında getirdikleri silahlarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bölgedeki bir araca mermi isabet ederken, şans eseri herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen F.A., İ.Ç., M.Ç. ve Ö.S.'yi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirilerek, muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek

Savaşın eşiğindeki İran ve ABD Türkiye'de bir araya gelecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik

Avrupa ülkesinin lideri iran'a saldırı için tarih verdi
Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak

Tehdit ettiği ülke ile görüşecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek

İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek
Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı

Covid'den 3 yıl önce 'pandemi simülasyonu' hazırlamışlar
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz

Gerilim tırmanırken Veliaht Prens'ten Trump'a tarihi rest
Katliam gibi kazada can kaybı sayısı 10'a yükseldi

Katliam otobüsünden bir acı haber daha! Can kaybı sayısı arttı
İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek

İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek
Juventus'tan Icardi için resmi açıklama

Juventus'tan resmi açıklama
Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor