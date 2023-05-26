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Sincan'da sağanak yolları göle çevirdi, tünelleri su bastı

Güncel Haberler

Başkentte etkisini artıran şiddetli yağışın sağanağa dönüşmesi sonucu yollar sular altında kalırken, bardaktan boşalırcasına akan sular tünellerin tıkadı Ankara'da günlerdir etkisini hissettiren sağanak, bu kez Sincan'ı vurdu. Sağanak sebebiyle yollar göle dönen yollarda yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Atatürk, Oğuz Yılmaz ve Ankara Caddelerindeki taşkınlar sebebiyle de esnafların dükkanlarını su bastı. Köprüden akarak tünelleri tıkayan yağmur suları ise kentte hayatı durma noktasına getirdi

Sincan'da sağanak yolları göle çevirdi, tünelleri su bastı

ANKARA - Başkentte etkisini artıran şiddetli yağışın sağanağa dönüşmesi sonucu yollar sular altında kalırken, bardaktan boşalırcasına akan sular tünellerin tıkadı

Ankara'da günlerdir etkisini hissettiren sağanak, bu kez Sincan'ı vurdu. Sağanak sebebiyle yollar göle dönen yollarda yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Atatürk, Oğuz Yılmaz ve Ankara Caddelerindeki taşkınlar sebebiyle de esnafların dükkanlarını su bastı. Köprüden akarak tünelleri tıkayan yağmur suları ise kentte hayatı durma noktasına getirdi

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Oğuz Yılmaz Ankara Sincan Güncel Haberler

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