Sincan'da sağanak yolları göle çevirdi, tünelleri su bastı
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Başkentte etkisini artıran şiddetli yağışın sağanağa dönüşmesi sonucu yollar sular altında kalırken, bardaktan boşalırcasına akan sular tünellerin tıkadı Ankara'da günlerdir etkisini hissettiren sağanak, bu kez Sincan'ı vurdu. Sağanak sebebiyle yollar göle dönen yollarda yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Atatürk, Oğuz Yılmaz ve Ankara Caddelerindeki taşkınlar sebebiyle de esnafların dükkanlarını su bastı. Köprüden akarak tünelleri tıkayan yağmur suları ise kentte hayatı durma noktasına getirdi
Sincan'da sağanak yolları göle çevirdi, tünelleri su bastı
ANKARA - Başkentte etkisini artıran şiddetli yağışın sağanağa dönüşmesi sonucu yollar sular altında kalırken, bardaktan boşalırcasına akan sular tünellerin tıkadı
Ankara'da günlerdir etkisini hissettiren sağanak, bu kez Sincan'ı vurdu. Sağanak sebebiyle yollar göle dönen yollarda yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Atatürk, Oğuz Yılmaz ve Ankara Caddelerindeki taşkınlar sebebiyle de esnafların dükkanlarını su bastı. Köprüden akarak tünelleri tıkayan yağmur suları ise kentte hayatı durma noktasına getirdi