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Sincan'da Kuçar merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi, can kaybı bildirilmedi

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Çin Deprem Ağları Merkezinin açıklamasına göre, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Aksu ilinin Kuçar ilçesi olan ve 20 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Aksu ilinin Kuçar ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

20 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Kaynak: AA
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