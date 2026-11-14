Sincan'da Kuçar merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi, can kaybı bildirilmedi

Sincan'da Kuçar merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi, can kaybı bildirilmediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin Deprem Ağları Merkezinin açıklamasına göre, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Aksu ilinin Kuçar ilçesi olan ve 20 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Aksu ilinin Kuçar ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
20 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.
Kaynak: AA