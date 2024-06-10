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Ankara'da bir kadın evinde sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

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Ankara Sincan'da, sırtından bıçak darbeleri aldığı tespit edilen 30 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Kadının, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, 30 yaşındaki Lale Polat, evinde sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Lale Polat'tan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine eve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'da bir kadın evinde sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

SIRTINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Polis eve girdiğinde genç kadını kanlar içinde yerde yatarken buldu. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Lale Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Lale Polat'ın cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Lale Polat'ın, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (1)

Tarık Atasoy:

ülkenin sosyo ekonomik çöküntüsü maalesef sosyal aile yapısını da etkiledi geçim sıkıntısı çeken insanlar psikolojik ve fiziksel şiddet eğilimine giriyorlar maalesef acı bir durum.

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