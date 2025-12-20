Sınavsız Ehliyet Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Suç Örgütüne Operasyon

ZONGULDAK merkezli 4 ilde 'sınavsız ehliyet' vaadiyle dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü tutuklandı.

Çaycuma ilçesinde 'sınavsız ehliyet' ilanına internet üzerinden başvurarak toplam 780 bin lira para veren bir vatandaşın ihbarı sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada organize suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen Balıkesir'de 8, İzmir ve Aydın'da 1'er şüpheliye yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 10 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda bulunan 52 dijital materyal, 15 banka ve kredi kartı ile 1 pos cihazına el konuldu. Zonguldak'a getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü 'Dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.