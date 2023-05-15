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Sinan Oğan'dan yeni açıklama: Buradan tüm taraflara çağrıda bulunuyorum, kimse 'korsan' balkon konuşması yapmaya kalkmasın

Güncel Haberler

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimlerdeki oy sayımının artık sonuna yaklaşılırken taraflara çağrıda bulundu. Oğan, "Buradan tüm taraflara çağrıda bulunmak istiyorum. Hiç bir taraf seçimleri bir oldu bittiye getirip 'korsan' balkon konuşması yapmaya kalkışmasın. Tüm sandıklar açılıp netice net bir şekilde ortaya konmalıdır. Toplumu germeye kimsenin. Hakkı yoktur" dedi.

"Buradan tüm taraflara çağrıda bulunmak istiyorum. Hiç bir taraf seçimleri bir oldu bittiye getirip "korsan" balkon konuşması yapmaya kalkışmasın. Tüm sandıklar açılıp netice net bir şekilde ortaya konmalıdır. Toplumu germeye kimsenin. Hakkı yoktur."

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Sinan Oğan Güncel Haberler

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