Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 2 şüpheli daha cezaevine gönderildi! Toplam tutuklu sayısı 15 oldu

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı. Davada tutuklu sayısı böylece 15'e yükseldi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da suikasta kurban gitmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Cinayetle ilgili 13 kişinin tutuklanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve Ç.Z.'nin de emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 2 zanlı tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.