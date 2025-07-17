Sinan Akçıl, Van Kültür Yolu Festivali'nde Coşkuyla Konser Verdi
Şarkıcı Sinan Akçıl, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Parkı'nda unutulmaz bir konser verdi. Müziğe doyuran etkinlikte, Akçıl'ın sevilen şarkılarıyla parka gelen müzikseverler keyifli anlar yaşadı.
Şarkıcı Sinan Akçıl, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da konser verdi.
Atatürk Kültür Parkı'nda dansçılarının da eşlik ettiği konsere, müzikseverler ilgi gösterdi.
Akçıl, "Fark Atıyor", "Yüzyılın Aşkı", "Tabi Tabi" gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.
Parkı dolduran müzikseverler, Akçıl'ın seslendirdiği şarkılarla gönüllerince eğlendi.
Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel