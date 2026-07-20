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ABD'de Sinaloa Karteli'nin elebaşlarından "El Mayo"ya müebbet hapis cezası

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ABD mahkemesi, Sinaloa Karteli'nin kurucularından 'El Mayo' lakaplı Ismael Zambada Garcia'yı 17 ayrı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırdı ve 15 milyar dolarlık mal varlığına el konulmasına karar verdi.

ABD'de mahkeme, Sinaloa Karteli'nin kurucularından "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia'nın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

ABC News'in haberine göre, ABD Bölge Yargıcı Judge Brian Cogan, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 17 ayrı suçtan yargılanan Zambada hakkındaki kararı açıkladı.

El Mayo" lakaplı 76 yaşındaki Zambada, faaliyetlerini sürdüren suç örgütüne liderlik ettiği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ağustos 2025'te görülen bir davada, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul eden Zambada hakkında 15 milyar dolarlık mal varlığının müsadere edilmesine de karar verildi.

Sinaloa Karteli'nin önde gelen isimlerinden "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia'nın Temmuz 2024'te tutuklanmasının ardından kartel, biri eski uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın mirasçıları, diğeri ise El Mayo'nun sadık destekçileri tarafından kontrol edilen iki gruba bölünmüştü.

Bu güç mücadelesi, bölgedeki cinayet, silahlı saldırı ve kaçırma vakalarının artmasına yol açmış, 2025'te eyalette 1654 cinayet ve 2 bin 320 kaçırılma vakası yaşandığı, 1445 kişinin de halen kayıp olduğu açıklanmıştı.

ABD, Sinaloa Karteli'ni "yılda 100 bin Amerikalının" ölümüne neden olan sentetik uyuşturucu fentanilin önde gelen tedarikçisi olmakla suçluyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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